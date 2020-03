Óbito/Miranda Calha

O secretário-geral do PS, António Costa, lamentou hoje a morte do antigo secretário de Estado e deputado constituinte dos socialistas Miranda Calha, considerando que dedicou a sua vida à construção e consolidação do Estado Democrático.

Professor de profissão, licenciado em letras, natural de Portalegre e deputado pelo PS desde 1975 até à última legislatura (2015/2019), Júlio Miranda Calha faleceu hoje, aos 72 anos.

"O PS rende homenagem à memória de Júlio Miranda Calha, que dedicou toda a sua vida à construção e consolidação do Estado Democrático, como parlamentar, governante, dirigente e militante", refere uma nota de António Costa enviada à agência Lusa.