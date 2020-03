Covid-19

O provedor da Misericórdia de Foz Côa, no distrito da Guarda, indicou que 47 dos 62 idosos no lar da instituição tiveram resultado positivo no teste de rastreio à covid-19.

"Dos restantes casos deram negativo e alguns inconclusivos", avançou António Morgado, no sábado à noite, à SIC Notícias.

Ao mesmo canal de televisão, o provador solicitou que os doentes sejam transferidos para uma unidade de saúde, por falta de condições para manter os infetados nas instalações do Lar da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa.