Venezuela

O Presidente venezuelano agradeceu, no sábado, o apoio manifestado pelas Forças Armadas do país, depois de ter sido acusado, juntamente com 13 membros do regime, de narcoterrorismo pelos Estados Unidos.

Nicolás Maduro pediu aos simpatizantes da revolução bolivariana que identifiquem mercenários e paramilitares no país, sublinhando que a união cívico-militar-policial é a chave para detetar grupos irregulares.

"Peço aos conselhos, aos CLAP [distribuidores de produtos a preços subsidiados], às Unidades de Batalha Hugo Chávez e às Unidades Populares de Defesa Integral, que nos ajudem a identificar qualquer lugar onde possam existir grupos mercenários e paramilitares que entraram na Venezuela (...) Pelo o apoio à Fúria Bolivariana!", disse o chefe de Estado, em declarações transmitidas pela televisão estatal venezuelana.