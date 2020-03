Covid-19

Luso-americanos da Florida, Estados Unidos da América, registam o medo instaurado pelo novo coronavírus, mas expressam esperança no futuro e confiança por terem ultrapassado outros desastres no passado, numa altura em que dizem ter retomado muitos contactos com Portugal.

Carolina Rendeiro, cônsul honorária de Portugal em Miami, disse à Lusa que a população está a "fazer frente" à crise com novas maneiras de trabalhar e considerou que a comunidade luso-americana, "por estar há muitos anos nos Estados Unidos, aprendeu a ter uma resiliência forte".

O Estado da Florida, no sul dos Estados Unidos da América (EUA), conta mais de quatro mil infetados e meia centena de mortos pelo novo coronavírus, segundo os últimos balanços oficiais.