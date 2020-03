Covid-19

O provedor da Misericórdia de Foz Côa, no distrito da Guarda, fez hoje um apelo "desesperado" ao Governo para que os 47 utentes com covid-19 no lar da instituição sejam retirados e trados em ambiente hospitalar.

"Há idosos que apresentam sintomas elevados e outros que começam a ficar com os mesmos sintomas. A Direção Geral da Saúde (DGS) insiste que nós deveremos ficar com os idosos que apresentem menos sintomas ao nosso cuidado, o que é inconcebível", disse à Lusa António Morgado.

O provedor reforça que as pessoas infetadas, com mais ou menos sintomas, são idosos debilitados, que devem ser acompanhadas pelo ministério da Saúde em ambiente hospitalar.