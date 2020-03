Covid-19

Uma escola de surf da Figueira da Foz, que fechou face à pandemia da covid-19, está a dar aulas à distância, numa forma de ajudar os alunos a matarem as saudades do mar.

"Os miúdos estão com saudades do mar, pedem para ir ver o mar, para fazer surf, mas como nesta fase não é possível, decidimos conectar com eles. Se não podemos ir ao mar, trazemos o mar e o espírito do mar e do surf para dentro de casa", disse à agência Lusa Eurico Gonçalves, da escola Isurf, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

A escola fechou voluntariamente mal se aperceberam da "gravidade da situação", há cerca de três semanas, afirmou, referindo que os surfistas continuaram a fazer surf em grupos pequenos até a sua prática ser proibida.