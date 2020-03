Covid-19

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) quer saber como o Governo vai acautelar as avaliações dos alunos do Ensino Superior na sequência do encerramento das instituições no âmbito das medidas de combate à pandemia da covid-19.

De acordo com um comunicado do PEV, a pergunta deu entrada na Assembleia da República na sexta-feira e é dirigida ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

"Como pondera o Governo acautelar as avaliações dos alunos do ensino superior? Pondera o Governo alargar os prazos de avaliação? Se sim, como irá o Governo colmatar eventuais falhas na aprendizagem dos alunos, já que poderão ter influência mais tarde no seu percurso escolar?", questionam os deputados de "Os Verdes".