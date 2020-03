Covid-19

O representante da República para a Madeira assegura que as forças de segurança na região vão manter-se "rigorosas" com os incumpridores das regras do estado de emergência, fazendo detenções quando necessário e apresentando as pessoas para julgamento sumário.

"Sou responsável por isso [atuação das forças de segurança no arquipélago] e devo dizer que havia duas atitudes a tomar: uma preliminar, didática, de consciencializar as pessoas de que tinham de respeitar escrupulosamente as medidas decretadas. Essa foi uma primeira fase", explicou Ireneu Barreto, em entrevista à agência Lusa.

A partir desta fase pedagógica, o juiz conselheiro solicitou "à PSP e às forças que estão no terreno para serem rigorosas e, em caso de incumprimento, deterem as pessoas e apresentarem-nas a julgamento".