Covid-19

O representante da República para a Madeira considera que com a pandemia da covid-19 "deixou de haver oposição e maioria", tanto no país como na região, porque todas as forças têm de estar unidas para enfrentar o seu impacto.

"Quer a nível nacional, quer regional, deixou de haver oposição e maioria", afirmou Ireneu Barreto, em entrevista à agência Lusa.

Segundo o juiz conselheiro, "hoje os partidos políticos, as forças políticas e sociais fazem todas parte de um barco que tem de remar todo no mesmo sentido".