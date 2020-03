Actualidade

O Presidente da República lamentou hoje a morte da escritora portuguesa Mécia de Sena, responsável pela organização, documentação e edição do espólio literário do seu marido, Jorge de Sena.

"Comemorámos no ano passado o centenário do nascimento de Jorge de Sena, um dos grandes escritores portugueses, e agora despedimo-nos de Mécia de Sena, sua mulher, que tinha há pouco completado 100 anos", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa nota hoje publicada no portal da Presidência da República.

Mécia de Sena, viúva do escritor Jorge de Sena e organizadora da sua obra, morreu no sábado, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, aos 100 anos, disse à agência Lusa fonte da família.