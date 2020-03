Covid-19

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores informou hoje que foram detetados mais 15 casos positivos de covid-19 em quatro ilhas da região.

Segundo a nota de imprensa, foram detetados seis casos em São Miguel, dois na Terceira, cinco no Pico e dois no Faial.

No caso de São Miguel, a ilha mais populosa, foram diagnosticados dois indivíduos do sexo masculino, de 38 e 47 anos, e quatro indivíduos do sexo feminino, três entre 19 e 33 anos, e uma com 80 anos.