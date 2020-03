Covid-19

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) revelou hoje que há uma auxiliar de ação médica do hospital prisional de Caxias infetada com covid-19, o que eleva para três o total de casos no sistema prisional.

Em comunicado, o SIM diz que enviou nos últimos dias dois alertas formais à ministra da Saúde relativamente à situação que se vive nas prisões, em particular no Hospital Prisional de São João de Deus (Caxias, concelho de Oeiras), onde diz que faltam equipamentos de proteção individual e desinfetantes.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirma este caso e diz que esta auxiliar de ação médica está em casa, de quarentena.