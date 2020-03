Covid-19

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim manifestou-se hoje "frontalmente contra" a realização do mercado de gado de Rates, suspenso desde o dia 14 devido à pandemia, mas que a promotora Leicar pretende retomar na segunda-feira.

"O mercado não se realiza desde o dia 14 de março, mas a Leicar [Associação de Produtores de Leite e Carne] pretende retomá-lo, já a partir de amanhã [segunda-feira], mesmo contra todas as recomendações e parecer da autoridade local de saúde pública", refere a câmara em comunicado.

Apesar de já ter alertado "todas as autoridades policiais" para a situação, a autarquia admite ter "dificuldades para efetivar a proibição total do evento" e apela, por isso, à população de S. Pedro de Rates para "tomar as devidas precauções no sentido de se proteger, para a eventualidade de o evento se vir a realizar".