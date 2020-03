Covid-19

A Diocese do Porto disponibilizou às câmaras de Ovar e Valongo instalações que detém naqueles concelhos, com um total de 128 camas, para eventual acolhimento de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Um comunicado diocesano, hoje divulgado, detalha que na cidade de Ermesinde, concelho de Valongo, distrito do Porto, a Igreja Católica disponibilizou à autarquia o pavilhão n.º 4 do Seminário do Bom Pastor (Casa da Juventude).

As instalações estão dotadas com 75 camas e diversos espaços de apoio.