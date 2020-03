Covid-19

O líder opositor na Venezuela, Juan Guaidó, propôs aos políticos e militares que se unam para formar um governo de emergência nacional para evitar uma "catástrofe humanitária" e "milhares de mortos" pela covid-19 no país.

"Chegou a hora de formar um governo de emergência nacional para salvar a Venezuela de uma catástrofe humanitária", disse, num vídeo gravado, divulgado pela Internet.

Guaidó, que em janeiro de 2019 jurou assumir as funções de Presidente interino, afirmou ter relatórios médicos "bastante preocupantes" e que "a Venezuela pode converter-se no país com o maior número de infetados e mortos na região" e que é necessário "um plano de salvação nacional".