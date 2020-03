Covid-19

O concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, vai ser submetido a um cordão sanitário devido à existência de transmissão local de covid-19, anunciou hoje a Autoridade de Saúde Regional dos Açores.

Tiago Lopes, responsável pela Autoridade de Saúde Regional dos Açores, declarou no 'briefing' diário sobre a situação da pandemia de covid-19, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, que, no caso de São Miguel, "há uma clara transmissão local" em função dos casos positivos que foram identificados, daí a opção pelo cordão sanitário na Povoação.

O responsável referiu que se pretende desta forma "conter a população, identificar os casos próximos e proceder à respetiva colheita de amostras" para posterior análise laboratorial.