Covid-19

A assessora do Governo britânico para a saúde, Jenny Harries, estimou hoje que o Reino Unido possa demorar mais de seis meses a recuperar a normalidade após a pandemia causada pelo novo coronavírus.

A previsão foi avançada durante o encontro virtual com os meios de comunicação, realizado diariamente a partir de Downing Street, - residência oficial do primeiro-ministro, Boris Johnson - que hoje contou também com o ministro britânico da Habitação, Robert Jenrick.

A especialista médica, citada pela Agência EFE, afirmou que a cada três semanas são feitas "revisões" sobre os impactos das medidas de confinamento impostas pelo Governo, estimando que possa levar entre "dois a três meses" para que os efeitos a longo prazo comecem a ser sentidos e "de três a seis meses" para se ver até que ponto o país poder "voltar ao normal".