Covid-19

A Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Lisboa decidiu hoje, por unanimidade, ativar o plano de emergência distrital devido à pandemia da covid-19, informou à agência Lusa o presidente daquela entidade, Hélder Sousa Silva.

"Julgámos oportuno ativar o nosso plano distrital de emergência e de proteção civil para o distrito de Lisboa", disse o também presidente Câmara Municipal de Mafra, acrescentando que entrará em vigor a partir das 00:00 de segunda-feira.

De acordo com o autarca (PSD), a ativação do plano foi proposta à secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, que irá lançar um despacho com a tomada de posição.