Covid-19

As forças de segurança detiveram 70 pessoas por crime de desobediência na última semana, no âmbito do estado de emergência iniciado dia 22, decretado devido à doença covid-19, informou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

No mesmo período, de dia 22 até às 18:00 de hoje, foram encerrados 1.546 estabelecimentos, por incumprimento das normas estabelecidas, diz também o comunicado de balanço.

Em relação ao balanço de sábado, foi hoje detida mais uma pessoa, e mandados encerrar mais 37 estabelecimentos.