Covid-19

Um grupo de 17 idosos de um lar de Albergaria-a-Velha que estão infetados com covid-19 deu hoje entrada no Hospital das Forças Armadas, no Porto, na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo o comunicado divulgado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, os idosos "acamados, em cadeiras de rodas e autónomos com mobilidade" foram transportados para a unidade hospitalar portuense em seis ambulâncias de diferentes autarquias da região.

Os idosos são provenientes do lar Geriabranca, onde foram registadas duas mortes devido ao novo coronavírus.