Covid-19

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, decidiu prolongar a medida de isolamento social até 30 de abril, em resposta à acentuada subida de infetados e de mortes causadas pelo novo coronavírus.

O período inicial de confinamento era de 15 dias, terminando esta segunda-feira e, apesar de Donald Trump ter equacionado a possibilidade de aliviar as restrições, nomeadamente nas zonas do país menos afetadas pela covid-19, acabou por decidir um prolongamento até ao final de abril, num sinal de reconhecimento de que poderia estar a ser demasiadamente otimista sobre a evolução da doença.

A vontade do presidente norte-americano em afrouxar as medidas de isolamento social acabaria por chocar com a negra previsão do consultor da Casa Branca e especialista em doenças infecciosas nos EUA, Anthony Fauci, que alertou domingo que milhões de norte-americanos serão infetados pelo novo coronavírus e entre 100.000 e 200.000 morrerão.