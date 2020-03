Covid-19

A rede social Twitter bloqueou dois vídeos publicados no perfil oficial do Presidente brasileiro sobre a visita que fez este domingo a vários pontos de Brasília, contrariando as recomendações sanitárias para conter o coronavírus.

"Este 'tweet' não está mais disponível porque violou as regras do Twitter", pode ler-se na conta do perfil do Presidente, Jair Bolsonaro.

Nos dois vídeos apagados, o Presidente do Brasil, de 65 anos, defendeu o fim das medidas de contenção em vigor em muitos estados do país e o uso de cloroquina no tratamento da doença, apesar da eficácia do medicamento ainda não ter sido totalmente comprovada.