Covid-19

O primeiro-ministro visita hoje as obras de recuperação do antigo Hospital Militar de Belém, em Lisboa, que se destinam a instalar o novo centro de apoio militar para o combate à pandemia de covid-19.

Segundo o Governo, o Ministério da Defesa, com o exército, tem estado a recuperar as instalações do antigo Hospital Militar de Belém, em Lisboa, para apoiar o tratamento da covid-19.

As obras de renovação estão a ser realizadas em quatro pisos, num total de 5100 metros quadrados e visam dotar esta valência para já com 112 camas, embora se admita uma capacidade de até 150 camas.