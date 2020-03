Covid-19

O presidente argentino anunciou a extensão do isolamento total até depois da Semana Santa (termina a 11 de abril) e avisou os empresários que "chegou a hora de ganharem menos" e que será duro com eventuais despedimentos.

"Tomei a decisão de prolongar a quarentena. É a recomendação que me fazem os especialistas. Por isso, o isolamento social, preventivo e obrigatório, que dispus há dez dias, será até o dia em que terminar a Semana Santa", anunciou Alberto Fernández num discurso feiro a partir da residência presidencial de Olivos, onde durante o dia recebeu uma comissão de crise formada por oito dos mais reconhecidos infecciologistas e epidemiologistas do país.

Depois de ter o aval sanitário, Alberto Fernández procurou, por videoconferência, o consenso político com todos os governadores para estender por mais 11 dias o isolamento total que começou no último dia 20 e que terminaria, inicialmente, no dia 31. Se a nova data não for também prolongada, a Argentina ficará 24 dias em quarentena total.