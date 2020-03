Covid-19

A ocupação hoteleira em fevereiro em Macau foi de 15%, quando no mesmo período homólogo do ano passado foi de 91,9%, anunciaram hoje as autoridades da capital mundial do jogo.

A razão desta descida deve-se "ao decréscimo substancial do número de visitantes, originado pelo contínuo impacto gerado pela epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus", indicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau.

Apenas 157.000 pessoas ficaram alojadas nos hotéis e pensões de Macau em fevereiro, uma descida de 85,4% em relação a igual período do ano anterior. Em fevereiro de 2019, mais de um milhão de pessoas ficaram em hotéis e pensões no território.