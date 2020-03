Covid-19

A paragem do futebol nacional devido à pandemia covid-19 trará perdas "muito elevadas" para a indústria do futebol e os seus vários agentes, apontaram à agência Lusa os especialistas em direito do desporto Alfredo Silva e Daniel Sá.

Segundo o professor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e coordenador da licenciatura de Gestão das Organizações Desportivas Alfredo Silva, as perdas para a indústria do futebol, na qual inclui "clubes, SADs, 'media', fornecedores de marketing, eventos, alimentação, equipamentos" e outros, são "muito elevadas".

Pelas contas do docente universitário, o "impacto global" de uma paragem de um mês, por exemplo, será "superior a 40 milhões de euros", em números estimados a partir de uma observação do fluxo económico das SAD de Benfica, FC Porto e Sporting.