Covid-19

O preço do barril de Brent mantém hoje a tendência de baixa, com a cotação a cair 8,44% face a sexta-feira.

O petróleo do mar do Norte está a encaminhar-se para os 22 dólares por barril no mercado de futuros de Londres, atingido pela perspetiva de uma forte contração da procura global devido à pandemia da covid-19.

O petróleo Brent, de referência na Europa, chegou hoje a cair cerca das 7:45 TMG para 22,77 dólares no International Exchange Futures, menos 8,44% que no encerramento de sexta-feira, quando terminou a 24,87 dólares.