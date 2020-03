Actualidade

Os conimbricenses The Twist Connection lançaram o álbum "Is That Real?", que contou com a coprodução de Boz Boorer, fundador dos The Polecats e diretor musical e guitarrista de Morrisey.

Lançado na sexta-feira nas plataformas digitais, o terceiro álbum do trio de rock de Coimbra foi gravado em dois momentos distintos, com uma primeira parte no verão, nos Serra Vista Studios, em Monchique, com Boz Boorer, e uma segunda, nos Black Sheep Studios, em Sintra, no inverno, contou à agência Lusa o baterista e vocalista da banda, Carlos Mendes.

Esses dois momentos de gravação acabaram por ter influência nas músicas, que saíram com "temperaturas diferentes", notou.