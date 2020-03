Covid-19

A Alemanha registou nas últimas 24 horas 4.751 novos casos diagnosticados de covid-19, somando, no total, 57.298, anunciou o Instituto Robert Koch (RKI), que contabiliza um total de 455 vítimas mortais no país.

Segundo os números da página oficial da entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, os estados regionais da Baviera e da Renânia do Norte-Vestefália contabilizam, em conjunto, mais de um terço dos casos totais do país, com 13.989 e 12.178 respetivamente.

A Alemanha quer adotar a estratégia da Coreia do Sul no combate ao novo coronavírus, multiplicando os testes e colocando mais pacientes de quarentena.