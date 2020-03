Covid-19

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou hoje que a previsão de crescimento económico para a África subsaariana será "significativamente revisto em baixa", reservando para abril a atualização concreta das projeções.

Em declarações à agência de informação financeira Bloomberg, Abebe Aemro Selassie confirmou que a pandemia da covid-19 terá um efeito muito significativo nas economias africanas devido à dificuldade de implementar as medidas de isolamento social e manter, ainda que parcialmente, a economia a funcionar, o que é agravado com a descida dos preços do petróleo.

Em janeiro, o FMI já tinha cortado a previsão de crescimento para África, colocando a expansão económica prevista para este ano nos 3,5%, mas desde então baixou a previsão de crescimento da Nigéria, a maior economia da região, de 2,5% para 2%, e a África do Sul deverão registar crescimento negativo, segundo as previsões do próprio banco central da mais industrializada nação da África subsaariana, o que influencia a perspetiva geral, já que estes dos países representam metade do PIB da região.