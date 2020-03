Covid-19

Cerca de 70 agentes culturais apelaram hoje às autarquias para que paguem aos artistas portugueses uma parcela dos espetáculos que estavam marcados e que foram afetados pelas medidas restritivas para conter a doença Covid-19.

Numa carta aberta dirigida hoje a todos os autarcas portugueses, os cerca de 70 agentes culturais pedem que seja pago 30% do valor que estava acordado com cada artista para os espetáculos e concertos que estavam marcados para as próximas semanas.

"Sempre que o reagendamento seja possível, estamos disponíveis para aceitar o recebimento de tais quantias como sinal e princípio de pagamento em relação à prestação artística que deverá ocorrer, futuramente", escrevem os agentes culturais.