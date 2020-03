Covid-19

O Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou no domingo um cessar-fogo "unilateral ativo" entre 01 e 30 de abril, como um "gesto humanitário" devido à pandemia da covid-19 na Colômbia, que já registou 702 casos.

O grupo guerrilheiro garantiu que uma das razões que o levou a declarar um cessar-fogo unilateral ao longo de abril foi o apelo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez em 23 de março para um cessar-fogo mundial em todas as guerras para ajudar a lidar com o novo coronavírus, segundo um comunicado do ELN.

Da mesma forma, o grupo levou em conta o pedido do representante especial do secretário-geral da ONU na Colômbia, Carlos Ruiz Massieu, que pediu esta semana um "cessar-fogo" no país para unir esforços e "reduzir o risco de propagação do vírus" e de infeção, especialmente às comunidades mais vulneráveis".