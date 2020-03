Covid-19

A Eslovénia ampliou hoje as medidas para retardar a expansão do novo coronavírus, com a proibição de deslocações entre municípios e a obrigação de utilização de algum tipo de proteção na boca e nariz quando em espaços públicos fechados.

As medidas, em vigor por tempo indeterminado, incluem a proibição de reuniões em qualquer espaço público.

A proibição de deixar o local de residência exclui apenas aqueles que vão para o trabalho ou aqueles que realizam trabalhos essenciais.