Covid-19

As vendas no comércio a retalho aceleraram em fevereiro para uma subida homóloga de 8,1%, possivelmente já refletindo "alguns comportamentos de antecipação de compras, nomeadamente de bens alimentares", devido à pandemia, divulgou hoje o INE.

"Pese embora o período de referência da informação deste destaque seja anterior ao desencadear da pandemia covid-19 em Portugal, é possível que os resultados reflitam alguns comportamentos de antecipação de compras, nomeadamente de bens alimentares", nota o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em fevereiro, a subida homóloga de 8,1% no índice de volume de negócios no comércio a retalho foi superior em 4,1 pontos percentuais à de janeiro, tendo sido impulsionada pelas acelerações de 4,9 pontos percentuais no agrupamento dos 'produtos alimentares' e de 3,4 pontos percentuais nos 'produtos não alimentares'.