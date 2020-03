Actualidade

O diretor e o sub-diretor da Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF demitiram-se na sequência da detenção de três elementos do serviço por suspeitas de homicídio, anunciou hoje o organismo.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirma a detenção de três inspetores em funções no aeroporto de Lisboa por suspeita da prática do crime de homicídio e explica que no dia 12 ocorreu no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto de Lisboa um óbito de um cidadão estrangeiro.

Esta situação foi comunicada ao procurador-adjunto de turno junto do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e à Inspeção Geral da Administração Interna, acrescenta.