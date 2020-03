Covid-19

A economia alemã poderá contrair-se este ano até 5,4% no pior cenário que avalia os impactos da pandemia da covid-19, apresentado pelo conselho de assessores do Governo, num relatório extraordinário hoje divulgado.

Segundo o relatório do grupo designado "Cinco Sábios", neste cenário registar-se-ia uma contração abrupta da economia alemã em forma de "V" este ano e uma recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,9% no próximo exercício, um crescimento que não compensaria a perda de 2020.

Este cenário, um dos três apresentados por este respeitado organismo de especialistas, prevê sete semanas de confinamento da vida pública e cinco de recuperação.