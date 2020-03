Covid-19

O presidente da Câmara de Boticas mostrou-se hoje preocupado com os incêndios que têm ocorrido no seu concelho e apelou "à contenção" para "não hipotecar" os meios, numa altura em que estão concentrados no combate à covid-19.

"Ontem [domingo] tivemos um incêndio com alguma dimensão à noite e hoje trazemos 27 homens também em pinhal na zona de Cerdedo. Pelos vistos, também não há suspensão para os incendiários", afirmou Fernando Queiroga à agência Lusa.

No domingo, o alerta para o fogo foi dado pelas 23:00 para a localidade de Vilarinho da Mó e hoje, pelas 09:00, as chamas deflagraram numa zona de pinhal de Cerdedo.