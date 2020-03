Covid-19

O festival Primavera Sound no Porto, que estava previsto para os dias entre 11 e 13 de junho, foi adiado para 03, 04 e 05 de setembro, anunciou hoje a organização, dias após o adiamento do festival de Barcelona.

"Dada a situação excecional em que nos encontramos, o NOS Primavera Sound 2020 acontecerá de 03 a 05 de setembro. Sentimo-nos na obrigação e responsabilidade de contribuir o melhor possível para a sobrevivência da indústria dos espetáculos ao vivo, cujo papel será crucial para regressarmos à normalidade depois desta situação inédita", pode ler-se no comunicado divulgado na página do evento, no qual é feito um agradecimento aos patrocinadores do festival, bem como à Câmara Municipal, com quem a decisão foi coordenada.

Os bilhetes já comprados para a edição que teria lugar em junho serão válidos para setembro, e mais detalhes serão anunciados quando terminar "o estado de emergência e todas as suas prorrogações".