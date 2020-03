Actualidade

O Ministério das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial anunciou hoje que já selecionou as empresas que vão executar os principais projetos de exploração de petróleo e gás, em Punta Europa, no norte do país.

"Em Punta Europa, onde a maioria das atividades energéticas do país estão concentradas, o país está a construir uma refinaria modular, tanques de armazenagem e uma central de transformação de metanol", lê-se no comunicado hoje distribuído em Malabo, que dá conta que "as companhias interessadas na refinaria modular [na parte continental da Guiné Equatorial] incluem a norte-americana Marathon Oil, o consórcio russo-espanhol Selquímica International e a britânica Rosslyn Energy".

Esta última está também interessada no desenvolvimento dos tanques de armazenagem, juntamente com a companhia britânica Orange Resources Wordwide e a China Communications Construction Company, diz o Governo da Guiné Equatorial.