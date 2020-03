Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje que já há um sentimento de salvação e unidade nacional e que o país não deve consumir-se em discussões sobre formas políticas após o fim da crise com a pandemia de covid-19.

António Costa falava aos jornalistas no final das visitas que efetuou às obras no antigo Hospital Militar de Belém e a nova unidade de apoio hospitalar da Câmara e da Universidade de Lisboa, no complexo piscinas do Estádio Universitário.

Confrontado com a ideia do presidente do PSD, Rui Rio, segundo a qual, após o fim da pandemia da covid-19, "o Governo que vier será de salvação nacional" para responder aos efeitos da crise económica, o líder do executivo alegou que não ouviu ainda essa entrevista dada à RTP no domingo.