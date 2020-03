Covid-19

Um homem foi detido em Ovar por andar a circular na via pública apesar do confinamento obrigatório a que é sujeito por estar infetado com o vírus da covid-19, revelou hoje o comando distrital de Aveiro da PSP.

Segundo essa autoridade policial, o crime de desobediência verificou-se já na sexta-feira, quando o homem, de 46 anos e de Válega, foi intercetado a conduzir.

"Após consulta da lista de pessoas sujeitas àquela medida [de confinamento obrigatório], foi confirmado que o indivíduo havia realizado teste no dia 25 de março e acusado positivo", diz a PSP.