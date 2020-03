Covid-19

As vendas nos super e hipermercados aumentaram 65% em termos homólogos no período de 09 a 15 de março, semana em que os portugueses "começaram a preparar a despensa" face à pandemia, segundo o barómetro da consultora Nielsen.

De acordo com a segunda edição do barómetro semanal da Nielsen sobre o impacto da pandemia de covid-19 no consumo, a evolução nesta semana ficou marcada pelo facto de ter sido neste período que a Organização Mundial de Saúde declarou a covid-19 como pandemia, tendo ainda sido anunciado o encerramento de todas as escolas e surgido o continente europeu como o epicentro do surto.

De 09 a 15 de março, o destaque nas vendas foi assim "para as categorias mais essenciais para enfrentar esta situação": os produtos de higiene pessoal e do lar, cujas vendas aumentaram 95% face à semana homóloga, e os produtos alimentares, cujas vendas subiram 91%.