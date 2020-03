Covid-19

A Comissão Europeia publicou hoje ferramentas 'online' para permitir a verificação dos factos relacionados com a pandemia de covid-19 e, assim, combater a desinformação, dado o aumento das notícias falsas na União Europeia (UE) sobre questões como máscaras.

"Aquando do início da crise, a Comissão lançou um 'site' dedicado à resposta dada ao surto do novo coronavírus. Hoje, lança uma secção para o combate à desinformação relacionada com a pandemia, fornecendo materiais para deteção de mitos e verificação de factos ['fact-checking']", informa o executivo comunitário em comunicado.

Na página que está desde hoje 'online', a Comissão Europeia nota que "as informações deliberadamente falsas e enganadoras no domínio da saúde estão a proliferar" e aconselha os cidadãos a confiarem "apenas nas informações provenientes de fontes fidedignas" sobre o surto de covid-19, como a Organização Mundial de Saúde ou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.