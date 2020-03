Covid-19

O número de profissionais de saúde infetados em Espanha pela covid-19 é de 12.298, estado a grande maioria, entre 85% e 90%, a ter "muito boa evolução" e a recuperar da doença em casa, revelaram hoje fontes oficiais.

Isto foi assegurado hoje em Madrid por María José Sierra, uma responsável do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias de Espanha, na habitual conferência de imprensa em que foi feito o balanço diário da evolução da situação do novo coronavírus no país.

Esta especialista do Ministério da Saúde também foi questionada sobre a preocupação de algumas pessoas que andam na rua com máscaras por medo de contágio e fez questão de esclarecer que não se apanha o coronavírus apenas por andar a passear.