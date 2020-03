Covid-19

Os estabelecimentos de venda de jornais e revistas na Madeira vão manter-se em funcionamento, ficando proibida a permanência de clientes no interior, determinou hoje o Governo Regional, recuando na decisão de encerramento anunciada no domingo.

A medida foi aprovada no Conselho do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, e integra um conjunto de iniciativas que visa reforçar a "contenção de pessoas e o isolamento social", no âmbito do plano de luta contra a pandemia de covid-19 no arquipélago.

Ao nível dos estabelecimentos de comércio de jornais e revistas, o executivo recuou na decisão inicial de proceder ao seu encerramento, anunciada no domingo pelo presidente, Miguel Albuquerque.