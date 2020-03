Covid-19

Uma equipa de investigadores da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) está a participar num estudo internacional sobre a forma como as pessoas estão a lidar com a pandemia da covid-19, anunciou hoje a instituição.

Uma equipa de investigadores da ESEC, composta por Sónia Costa, Rui Antunes e Sofia Silva, "está a conduzir um estudo internacional que decorre simultaneamente em Espanha, Itália, Austrália, Polónia, Canadá, Reino Unido, México e Indonésia, sobre a forma como as pessoas lidam com a pandemia covid-19", afirmou aquela instituição de ensino superior, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O estudo tem como objetivo "estabelecer a prevalência de sintomas psicológicos e identificar a forma como variáveis como a personalidade, a ansiedade, o stress e a depressão interferem na forma como as pessoas lidam com as ameaças (reais e imaginárias) da pandemia e com a situação de isolamento social imposta pelo estado de emergência", explica a ESEC.