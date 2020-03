Covid-19

O festival de cinema Curtas Vila do Conde, que estava marcado para julho, foi adiado para outubro, por causa da pandemia da doença Covid-19, anunciou hoje a organização.

A 28.ª edição deste festival dedicado à curta-metragem estava prevista para as datas de 11 a 19 de julho, sendo adiada para os dias 03 a 11 de outubro, com garantia de manutenção de "todas as parcerias institucionais e privadas".

"A incerteza sobre a situação em Portugal e na Europa, nos próximos meses, fez com que a organização do festival decidisse desde já pelo seu adiamento", refere a organização em comunicado.