Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que o objetivo é que "na próxima semana" seja possível cobrir o país com iniciativas de despistes da covid-19 em lares, mobilizando a capacidade instalada nas universidades e politécnicos "para este esforço".

Em declarações aos jornalistas no final de visitas a dois hospitais de retaguarda - um no antigo Hospital Militar de Belém e outro na cidade universitária de Lisboa - António Costa foi questionado sobre a iniciativa do Governo, noticiada hoje pelo jornal Público, de testes de despiste da covid-19 em todos os lares de idosos nos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda.

"O objetivo que temos é na próxima semana podermos conseguir cobrir o país com estas iniciativas, mobilizando os laboratórios universitários e a capacidade instalada nas nossas universidades e nos nossos politécnicos para este esforço", adiantou.