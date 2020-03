Covid-19

Mais de 200 mil viseiras em acrílico vão ser produzidas e oferecidas aos profissionais de saúde nas próximas semanas no âmbito de um projeto envolvendo diversas empresas nacionais e dinamizado pela associação portuguesa de mobiliário.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte oficial da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), o projeto teve origem num pedido efetuado por um conjunto de médicos do Hospital de São João, no Porto, a uma empresa associada da APIMA, para a "produção urgente" de viseiras em acrílico que pudessem utilizar no combate à pandemia de covid-19.

"Face a esta necessidade, a associação diligenciou um conjunto de contactos e pedidos às empresas associadas, mas também a parceiros de outros setores de atividade, com vista à utilização de impressoras 3D para a produção dos suportes das viseiras", explicou.