Covid-19

Profissionais de saúde, lavradores, pessoal da recolha do lixo e agentes de segurança são os únicos trabalhadores que podem entrar e sair do concelho açoriano da Povoação, desde domingo com um cerco sanitário para enfrentar a covid-19.

Numa entrada norte no concelho, que a agência Lusa visitou hoje, um polícia e uma barreira - com um sinal rodoviário de proibição - não deixavam margem para dúvidas: não entra quase ninguém no concelho e quem o faz arrisca-se a não sair, pelo menos até 13 de abril, período até ao qual foi decretado o cerco sanitário.

César Cruz, lavrador, tem cerca de 60 animais no concelho. Não precisa de ir ao seu encontro hoje, mas na terça-feira espera-lhe a ordenha e o dar de comer às vacas, por isso hoje tentou já aproximar-se do seu terreno para perceber o que fazer para atravessar a barreira montada pelas autoridades.